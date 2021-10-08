В Китае заметили «копию» украинской ракеты

В Китае представили концепцию новой крылатой ракеты. Боеприпас может оказаться копией украинской ракеты "Блискавка" ("Молния"). Внешне китайская ракета похожа на украинскую разработку. Об этом сообщает Defence Blog.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, китайскую ракету HD-1A в составе нового комплекса представили в ходе авиасалона Airshow China 2021 в Чжухае. Авторы портала подчеркивают, что китайское изделие "во всех отношениях" выглядит как клон ракеты "Молния", разработанной конструкторским бюро "Южное".

По данным компании Guangdong Hongda Blasting, разработавшей новую ракету, HD-1A предназначена для ударов по наземным и морским целям. Сверхзвуковая ракета может поражать важные объекты инфраструктуры и укрепленные строения противника.

В состав китайского комплекса входит система управления, пусковая установка и ракета HD-1A. На Airshow China 2021 боеприпас продемонстрировали на макете истребителя.

Макет ракеты "Молния" впервые показали в 2019 году. Боеприпас класса "воздух-поверхность" предназначен для вооружения истребителей Су-27 и бомбардировщиков Су-24М. Разработчики отмечают, что установка новой ракеты потребует минимального переоборудования самолета.

Заявленная скорость полета "Молнии" превышает 2 тысячи километров в час.