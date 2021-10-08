https://news.day.az/world/1389360.html Названы дата и место проведения очередного саммита лидеров НАТО
Названы дата и место проведения очередного саммита лидеров НАТО
Очередной саммит лидеров НАТО в Мадриде пройдет 29-30 июня 2022 года, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде в 2022 году обсудят укрепление альянса и последствия изменения климата в сфере безопасности, сообщил Столтенберг.
Новая стратегическая концепция НАТО, которую примут на саммите в Мадриде в 2022 году, будет отражать изменившиеся условия безопасности.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре