Названы дата и место проведения очередного саммита лидеров НАТО

Очередной саммит лидеров НАТО в Мадриде пройдет 29-30 июня 2022 года, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде в 2022 году обсудят укрепление альянса и последствия изменения климата в сфере безопасности, сообщил Столтенберг.

Новая стратегическая концепция НАТО, которую примут на саммите в Мадриде в 2022 году, будет отражать изменившиеся условия безопасности.