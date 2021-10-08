Спрос на мобильный интернет в Афганистане вырос после смены власти в стране

В Афганистане вырос спрос на мобильный интернет после прихода к власти движения "Талибан". Как передает Day.Az, об этом рассказали источники ТАСС.

Рост трафика мобильного интернета, по словам собеседников агентства, в первую очередь вызван ограничениями на развлекательные программы на телевидении, из-за чего афганцы стали чаще искать подобный контент в социальных сетях, таких как Instagram, TikTok, Facebook и YouTube. Кроме того, жители страны предпочитают узнавать новости именно онлайн, а самым популярным способом коммуникации являются мессенджеры - WhatsApp и Telegram. Студенты, коллеги по работе, соседи активно используют групповые чаты для переписки.

"На данный момент доступ к интернет-ресурсам не ограничивается, однако наблюдаются проблемы со скоростью мобильного интернета, - рассказал студент Наср. - Это связано с тем, что большинство предпочитает именно такой способ выхода в сеть, в том числе из-за ее относительной дешевизны". Пакет на 5Гб мобильного интернета, по его данным, может стоить от 200 до 600 афгани (от $3 до $6), в то время как минимальный пакет при подключении проводного интернета может обойтись в 2 000 афгани ($24).

Талибы активно используют интернет для продвижения собственной повестки. Многие из них стали активными пользователями социальной сети Twitter, в частности, заместитель министра информации и культуры во временном афганском кабмине Забихулла Муджахид, представители катарского политического офиса движения Мохаммад Наим Вардак и Мохаммад Сохаил Шахин, недавно назначенный талибами на пост постпреда Афганистана при ООН. Жители Кабула рассказывают, что последний месяц видео с участием талибов стали быстро распространяться в социальных сетях. "Некоторые из них стали основой для мемов и шуток, но такая популярность их устраивает, - поделился владелец овощной лавки. - В этот раз опасений, что интернет перекроют, нет. Талибы сами выдают разрешения для различных YouTube-каналов, так что, видимо, проблем с этим не будет". Стоит отметить, что эти каналы многие кабульцы называют пропагандистскими, так как в большинстве из них публикуются сюжеты о том, как с приходом талибов жизнь в стране поменялась в лучшую сторону.