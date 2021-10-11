В Испании начали делать скамейки из мусора

Рядом со школами в испанском городе Валенсия появились скамейки из мусора. Основой конструкций стали переработанные крышки из пластиковых бутылок. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет издание TheMayor.EU.

Каждая лавка весит около 35 килограммов. Каркас сделан из оцинкованной стали, а сиденье и спинка - из переплавленных 4,3 тысячи пластмассовых крышек, которые поступили из школьных пунктов сбора отходов. Такие скамейки в пять раз прочнее деревянных - они устойчивы к вредителям (термитам и червям), и на них не образуются сколы или трещины. Кроме того, поверхность устойчива к граффити - благодаря покрытию краска фактически не сможет закрепиться на лавке.

Новые скамейки установили в рамках программы "Безопасная школьная среда", цель которой - показать детям важность переработки отходов и приобщить к спасению планеты. Кампания выступает против сжигания пластикового мусора, которое дешевле переработки, и призывает дать ему вторую жизнь, чтобы предотвратить выбросы парниковых газов в атмосферу.

Продлить срок службы других отходов решили в Нигерии. Большую популярность в африканской стране обрела переработка старых покрышек - на заводе Freetown Waste Management Recycle начали производить напольные покрытия и инфраструктурные объекты вроде лежачих полицейских.