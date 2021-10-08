Число случаев выдачи вида на жительство в ЕС сократилось во время пандемии

Число случаев выдачи первых разрешений на временное проживание в ЕС гражданам не входящих в сообщество стран составило около 2,2 млн в 2020 году, что на 24% (на 706 тыс.) ниже, чем в 2019 году. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Отмечается, что это первый случай падения числа первых разрешений на жительство в ЕС за наблюдаемый период с 2013 по 2020 годы. Исследователи считают, что такое резкое падение вызвано пандемией и связанными с этим ограничениями на поездки, введенными властями стран Евросоюза.

Самое резкое падение числа выдаваемых разрешений наблюдалось у получающих образование (на 38%, или 153 тыс. случаев, ниже, чем в 2019 году). На 25% снизилось число выданных разрешений, связанных с работой (-294 тыс.), на 23% - с семейными обстоятельствами (-189 тыс.), на 13% - с другими причинами, включая международную защиту (-72 тыс.).

Единственное увеличение общего количества выданных разрешений в 2020 году по сравнению с 2019 годом было зафиксировано в Литве: на 5% (с 21 400 разрешений в 2019 году до 22 500 разрешений в 2020 году).

Наибольшее сокращение общего количества разрешений, выданных в 2020 году по сравнению с 2019 годом, было зафиксировано в Чехии: на 54% (со 117 000 разрешений в 2019 году до 54 300 разрешений в 2020 году). За ней следуют Греция на 53% (с 42 300 до 19 800) и Мальта 48% (с 21 200 до 11 100).