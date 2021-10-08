https://news.day.az/world/1389433.html Глобальное потребление жидких углеводородов восстановится к 2023 году - Прогноз
Глобальное потребление жидких углеводородов восстановится к 2023 году - Прогноз
Глобальное потребление нефти и других жидких углеводородов вернется к допандемийному уровню (2019 год) к 2023 году.
Как передает Day.Az, об этом сообщает со ссылкой на прогноз Управления энергетической информации при Министерстве энергетики США.
Согласно прогнозу, этот рост произойдет за счет потребления энергии в странах, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Отмечается, что в течение следующих 30 лет возвращение потребления жидких углеводородов к допандемийному уровню в странах ОЭСР не прогнозируется, что связано с повышением эффективности использования топлива.
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