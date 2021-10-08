Британцы пожаловались на нехватку еды и топлива

17 процентов британцев не могут купить необходимые продукты питания, которые нужны им каждый день. На невозможность получить медикаменты по рецепту пожаловались 23 процента потребителей. Каждый десятый британец заявил, что в целом сократил свои расходы и стал покупать меньше, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рост стоимости товаров и дефицит предложения возник из-за перебоев в глобальной цепочке поставок. Локальные локдауны из-за вспышек коронавируса создали логистические проблемы, последствия которых до сих пор отражаются на отрасли перевозок. В Британии дефицит рабочей силы из-за Brexit еще больше усугубил кризис. После выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза некоторые сотрудники-мигранты не вернулись в страну из-за ограничений, связанных с пандемией, и визовых трудностей.

Так, например, Британия столкнулась с дефицитом водителей грузовиков. Нехватка дальнобойщиков привела к тому, что некому было доставить топливо на заправочные станции и продукты в магазины. Также в Соединенном Королевстве не хватает мясников и птицеводов. Предприятия мясоперерабатывающей промышленности пожаловались, что им придется уничтожать скот из-за дефицита сотрудников.