Спецназ США в течение года тайно тренировал военных Тайваня

Опасаясь давления КНР на Китайскую Республику (Тайвань), США тайно перебросили на остров войска, которые в течение года тренировали тайваньских военных. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на расследование The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американское правительство отправило на остров подразделение специальных операций США и контингент морских пехотинцев. Спецназ обучает небольшие подразделения сухопутных войск Тайваня. Морпехи тренируют местные военно-морские силы работе с малыми катерами.

Пентагон не стал подтверждать или опровергать эту информацию. "Наша поддержка и оборонные отношения с Тайванем по-прежнему соответствуют нынешней угрозе, исходящей от Китайской Народной Республики", - заявил пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби.