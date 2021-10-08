В Нью-Дели непривитых сотрудников госучреждений отстранят от работы

Администрация Нью-Дели не допустит к работе тех сотрудников государственных учреждений, которые не пройдут вакцинацию к 16 октября. Об этом сообщила в пятницу газета India Today со ссылкой на управление по борьбе с последствиями чрезвычайных ситуаций в национальном столичном округе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все сотрудники, работающие в администрации национального столичного округа Дели, включая рядовых работников, медперсонал, преподавателей и других сотрудников школ и колледжей, должны пройти вакцинацию (от COVID-19) до 15 октября этого года (включительно)", - говорится в приказе управления.

Все работники, не прошедшие вакцинацию, согласно документу, будут рассматриваться как находящиеся в отпуске до тех пор, пока не будут привиты как минимум первым компонентом вакцины.

В начале этой недели индийские власти сообщили о вакцинации 70% взрослого населения.

За минувшие сутки в Нью-Дели было зафиксировано 44 новых случая заражения коронавирусом. В настоящий момент в Индии 240 тыс. человек находятся в активной фазе заболевания. Это самый низкий показатель за последние 205 дней.

По данным Министерства здравоохранения и благополучия семьи Индии, с начала пандемии общее число инфицированных коронавирусом достигло в стране 33,9 млн, от последствий заражения умерли свыше 450 тыс. человек.