https://news.day.az/world/1389465.html Возросло число погибших от суррогатного спирта в России
Возросло число погибших от суррогатного спирта в России
В Оренбуржье (РФ) после употребления суррогатного алкоголя скончался 21 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ранее сообщалось, что в регионе после употребления суррогатного алкоголя умерли 18 человек.
"На данный момент от отравления метанолом после употребления суррогатного алкоголя в области скончались 21 человек", - сообщили агентству в правительстве Оренбургской области.
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