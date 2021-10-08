Возросло число погибших от суррогатного спирта в России

В Оренбуржье (РФ) после употребления суррогатного алкоголя скончался 21 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее сообщалось, что в регионе после употребления суррогатного алкоголя умерли 18 человек.

"На данный момент от отравления метанолом после употребления суррогатного алкоголя в области скончались 21 человек", - сообщили агентству в правительстве Оренбургской области.