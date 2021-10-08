Стало известно, кто ответственнен за взрыв в мечети в Афганистане

Террористическая группировка "Исламское государство* - Вилаят Хорасан" взяла ответственность за взрыв в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

В группировке заявили, что взрыв осуществил в толпе террорист-смертник в поясе со взрывчаткой.

Ранее очевидец сообщил, что при взрыве погибли более 100 человек погибли, многие пострадали. Отмечалось, что все погибшие и пострадавшие - прихожане мечети.