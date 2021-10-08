https://news.day.az/world/1389469.html Стало известно, кто ответственнен за взрыв в мечети в Афганистане - ВИДЕО
Стало известно, кто ответственнен за взрыв в мечети в Афганистане - ВИДЕО
Террористическая группировка "Исламское государство* - Вилаят Хорасан" взяла ответственность за взрыв в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Франс Пресс.
В группировке заявили, что взрыв осуществил в толпе террорист-смертник в поясе со взрывчаткой.
Ранее очевидец сообщил, что при взрыве погибли более 100 человек погибли, многие пострадали. Отмечалось, что все погибшие и пострадавшие - прихожане мечети.
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