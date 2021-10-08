https://news.day.az/world/1389476.html В Италии студенты вышли протестовать против ковид-паспортов - ВИДЕО
В Италии студенты вышли протестовать против ковид-паспортов - ВИДЕО
Студенты Университета Тренто в Италии устроили акцию протеста перед зданием учебного заведения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Они против требования иметь паспорт здоровья и осудили решение университета: "Это не медицинский инструмент, это политический инструмент контроля. Мы больше не имеем права учиться!"
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