В Италии студенты вышли протестовать против ковид-паспортов

Студенты Университета Тренто в Италии устроили акцию протеста перед зданием учебного заведения.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Они против требования иметь паспорт здоровья и осудили решение университета: "Это не медицинский инструмент, это политический инструмент контроля. Мы больше не имеем права учиться!"