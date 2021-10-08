Военный рассказал о последствиях для мира инцидента с подлодкой США

Французский военный в отставке Франсуа Анри прокомментировал инцидент с атомной подлодкой США во время учений.

Напомним, что США скрывали инцидент во время учений на протяжении нескольких дней, после чего сообщили о 15 пострадавших моряках на борту субмарины USS Connecticut (SSN-22).

"Сейчас в Южно-Китайском море сложилась интересная ситуация. Китай активно наращивает свое присутствие на границе де-юре независимой Республики Тайвань. У острова все больше китайских кораблей, за последние две недели в воздухе над Тайванем видны китайские истребители. Это не нравится американцам, они ведь являются гарантом независимости Китая. Поэтому они сразу стали проводить там сухопутные и морские военные учения", - отметил эксперт, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По его мнению, столкновение американской подлодки обострило ситуацию в Южно-Китайском море между США и Китаем.

"Американская атомная подлодка USS Connecticut - одна из самых мощных в своем классе. То, что она принимала участие в учениях, значит, США настроены серьезно. Когда произошло столкновение, появились разные версии. Точных фактов нет, я считаю, что китайцы использовали подводный беспилотник, который пошел на таран американской подводной лодки. Мы точно не знаем, что произошло. Но точно можно сказать, что ситуация в Южно-Китайском море обострилась. И с китайской и с американской стороны используется мощнейшая военная техника. Мировому сообществу нужно быть настороже, ведь столкнулись две сверхдержавы", - отметил он.

Военный в отставке отметил, что на ситуацию с противостоянием Китая и Тайваня Европа сегодня никак не может повлиять.

"Противостояние Тайваня и континентального Китая длится уже давно. Разрешиться ситуация может несколькими способами. Например, Китай установит свою власть над Тайванем военным путем. Но многие эксперты считают, что пока у Китая нет достаточных ресурсов для этого. Может, через 10 лет, но не сейчас. Также на Тайване к власти может прийти коммунистическая партия. Тогда аннексия произойдет сама собой. В любом случае, сейчас ситуация в регионе обострилась. И Европа в данном случае не может ни на что повлиять. Россия с ее тихоокеанскими портами, Владивостоком, в отличие от Европы, может повлиять на ситуацию. Мы же находимся слишком далеко географически", - отметил Франсуа Анри.

При этом он добавил, что Германия и страны ЕС поддержат воинственный акт США.

"С момента окончания Второй мировой войны Западная Европа живет под военной защитой США. Поэтому не секрет, что такие лидеры ЕС, как Германия, конечно, поддержат этот воинственный акт со стороны США", - сказал он.

Ранее сообщалось, подлодка USS Connecticut столкнулась под водой с неизвестным объектом, находясь на рейде 2 октября во время учений.

США и их союзники маневрировали в Индо-Тихоокеанском регионе и в Южно-Китайском море.

Инцидент был зафиксирован во второй половине дня во время погружения в международных водах. Ядерная установка двигателя и все помещения USS Connecticut не пострадали и остались полностью работоспособными. Однако травмы получили 15 человек.