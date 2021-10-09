В Батуми продолжаются поиски около 10 человек

В грузинском городе Батуми под руинами рухнувшего жилого дома обнаружено тело одного человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

По его словам, в настоящее время под завалами остаются предположительно 10 человек, двое или трое из которых несовершеннолетние.

Отметим, что в Батуми на улице 26 Мая около 12:00 по местному времени частично обрушился пятиэтажный жилой дом. К поисково-спасательным работам привлечено до 300 спасателей.