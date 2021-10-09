На Гонконг обрушился мощный тайфун, вызвавший разрушения и наводнения на всей территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, под натиском проливного дождя и ветра с многоквартирного высотного дома сорвались строительные леса.

По данным местных СМИ, погиб один рабочий. Под обломками конструкции пожарные нашли других рабочих и водителей двух автомобилей. Во время непогоды жителям Гонконга было рекомендовано не выходить из своих домов, или укрыться в безопасных местах.