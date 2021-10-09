Талибы пообещали наказать виновных в совершении теракта в мечети

Движение "Талибан" (террористическая организация) осуждает теракт в мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана.

Об этом заявил представитель боевиков, заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он подчеркнул, что власти обещают найти и наказать "тех, кто совершил это отвратительное преступление".

Взрыв произошел 8 октября, когда жители собрались на пятничную молитву. По данным BBC News, в результате происшествия погибли как минимум 50 человек, свыше 100 получили ранения. Сообщается, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, находившийся внутри религиозного сооружения. Ответственность за нападение взяла группировка "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация).

Ранее Забиулла Муджахид назвал ИГ назвал не угрозой, а "головной болью". По его словам, жители Афганистана не поддерживают террористов.