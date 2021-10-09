https://news.day.az/world/1389502.html В США разбился самолет, есть погибшие - ФОТО
В США разбился самолет, есть погибшие - ФОТО
Четыре человека погибли в результате крушения однодвигательного самолета на территории аэропорта в американском штате Джорджия.
Как передает Day.Az, об этом сообщает местный телеканал FOX 5.
"На борту самолета, который после крушения загорелся на территории аэропорта Де-Калб-Пичтри в пятницу днем, находились четыре человека. Все они погибли", - заявили пожарные.
По данным телеканала, аэропорт закрыли после происшествия с крушением самолета. Личности пассажиров самолета на данный момент не разглашаются.
Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте ведут расследования инцидента.
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