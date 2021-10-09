В Италии новые категории граждан смогут получить третью дозу вакцины от COVID-19

Граждане Италии старше 60 лет, а также лица моложе 60 лет, имеющие патологии или серьезные нарушения иммунитета, смогут получить третью дозу вакцины от коронавируса, однако не менее чем через шесть месяцев после введения второй дозы. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на новый циркуляр итальянского Минздрава, который подписал член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца.

Данные категории лиц находятся в зоне повышенного риска развития тяжелых форм вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания, отмечается в документе. В сентябре в Италии третью прививку начали делать людям с тяжелыми заболеваниями и гражданам старше 80 лет.

Решение властей последовало за объявлением Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которое 4 октября сообщило, что дополнительная третья доза вакцины от коронавируса Comirnaty и Spikevax может вводиться людям с ослабленной иммунной системой как минимум через 28 дней после введения второй дозы. Вместе с этим регулятор призвал "проводить различия между дополнительной дозой для людей с ослабленной иммунной системой и бустерными дозами для людей с нормальной иммунной системой".

Согласно данным Минздрава, в Италии полностью вакцинировано почти 80% населения в возрасте старше 12 лет.