В Сингапуре запретили невакцинированным жителям посещать кафе и торговые центры

Власти Сингапура ужесточили социальные ограничения для невакцинированных жителей в связи с новой вспышкой коронавируса. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу на пресс-конференции министр здравоохранения Он Е Кун.

"Начиная с 13 октября, только полностью вакцинированные жители, а также дети до 12 лет смогут посещать любые места общественного питания, все остальные смогут только приобретать еду навынос", - отметил глава ведомства. "Нахождение в кафе и ресторанах разрешается только двум посетителям за одним столом", - сказал Он Е Кун. До недавнего времени исключения были сделаны для фудкортов, расположенных на открытом воздухе.

Кроме того, "только при наличии двух прививок можно будет посещать крупные торговые центры, за исключением супермаркетов, а также туристические объекты, парки развлечений и прочее", добавил глава ведомства.

Власти с 10 августа, когда уровень вакцинации всех жителей страны достиг 80%, начали так называемый подготовительный этап к жизни с COVID-19, когда коронавирус из пандемии перейдет в разряд эндемии. Тогда были сняты многие социально-экономические ограничения, в основном для полностью вакцинированных. На тот момент суточный рост инфицированных составлял 20-30 человек, но после отмены ограничений началось стремительное увеличение числа заразившихся, в настоящее время оно превышает 3,5 тыс. в сутки. Однако в правительстве подчеркивают, что не намерены возвращать режим карантина, вместо этого будут ограничиваться точечными мерами.