В Сан-Франциско прошли морской парад и авиашоу

Жители Сан-Франциско (штат Калифорния) впервые с начала пандемии смогли увидеть парад военных кораблей и авиашоу на традиционной для города Неделе флота. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий, передает Day.Az.

Утро пятницы началось с морского парада, в котором приняли участие четыре действующих корабля ВМС США, в том числе новейший ракетный эсминец-"невидимка" Michael Monsoor. Процессия проплыла под мостом Золотые Ворота, ведомая местным пожарным судном, после чего несколько кораблей встали на прикол на местных пирсах, которые на этой неделе охраняют тяжеловооруженные американские моряки.

На авиашоу собрались несколько тысяч человек, распределившись по нескольким набережным и пирсам. Главной площадкой для просмотра организаторы выбрали пляж небольшой бухты Акватик, которая, благодаря форме полукруга и открывающемуся на мост Золотые Ворота виду, очень удобна для подобных мероприятий. В ходе представления, которое продолжалось около трех часов, перед зрителями пролетела самая разнообразная техника - от гражданского Boeing 777, который за сутки до этого привез пассажиров в Калифорнию из Тайваня, до самолета-разведчика Lockheed U-2, один из которых был сбит советскими зенитчиками в 1960 году под Свердловском.

В конце выступила пилотажная группа летчиков ВМС США "Голубые ангелы", управляющих истребителями F/A-18 Hornet в сине-желтых цветах. Пилоты продемонстрировали фигуры высшего пилотажа, пролетая прямо над трибунами.

Мероприятие собрало людей всех возрастов, как местных, так и туристов. У бухты Акватик развернулись палатки с сувенирами и одеждой с символикой мероприятия, фоном играла энергичная музыка, что создавало ощущение праздника. Заметную часть посетителей составляли местные пенсионеры и ветераны ВМС США, которые, хоть и не облачились в форму, были в одежде с символикой ВМС США, собираясь в группы и обмениваясь историями из своей жизни на флоте. "Мы тут с самого утра и внуков прихватили с собой", - рассказал корреспонденту ТАСС один из местных жителей. Событие стало также собрало множество фотографов. "Я прихожу на Неделю флота много лет, и у меня появилось тут несколько любимых мест для наблюдения", - сказал один из фотолюбителей, расположившийся на краю пирса с фоторюкзаком.

Неделя флота проводится в Сан-Франциско с 1981 года в начале октября. За все это время мероприятие отменялось лишь несколько раз, в том числе в прошлом году из-за пандемии коронавируса. По словам организаторов, событие призвано объединить гражданских и военных. Помимо этого, мероприятие приносит в казну города порядка $10 млн.