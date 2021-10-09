Атака хуситов на саудовский аэропорт

По меньшей мере 10 человек пострадали в результате запуска заминированного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах" по аэропорту города Джизан в Саудовской Аравии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу Саудовское агентство печати со ссылкой на заявление официального представителя командования аравийской коалиции полковника Турки аль-Малики.

"Результатом попытки врага атаковать [аэропорт города Джизан] с помощью БПЛА стали 10 раненых, среди которых гражданские туристы и сотрудники аэропорта", - цитирует агентство заявление.

В четверг также сообщалось о перехвате начиненного взрывчаткой беспилотника в небе над аэропортом Абхи. Тогда в результате атаки беспилотника хуситов пострадали четыре человека.