В США хотят изучить войну в Афганистане, чтобы "не повторить ошибок"

Группа американских сенаторов во главе с Тэмми Дакуорт презентовала в конгрессе законопроект, который призывает создать комиссию для изучения всех аспектов войны в Афганистане. Политики полагают, что этот анализ поможет США не допустить "таких же ошибок" в будущем, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Цель комиссии состоит в изучении войны в Афганистане, формировании соответствующих выводов - с точки зрения как стратегии, так и большой стратегии, а также разработке рекомендаций для правительства Соединенных Штатов, лиц, которые в будущем будут определять направление политики, и старшего военного руководства в США", - указано в законопроекте.

Планируется, что комиссия займется тщательным изучением всех вопросов, связанных с боевыми действиями, операциями разведки и деятельностью по оказанию поддержки в реконструкции.

Также специалисты проведут анализ работы американских дипломатов, политических и стратегических решений, оказавших влияние на взаимодействие Вашингтона и Кабула, а также участие в войне союзников по НАТО.

В пресс-службе Тэмми Дакуорт подчеркнули, что комиссия подготовит рекомендации для реальных реформ.

Сенатор полагает, что таким образом США не только вынесут правильные уроки из 20 лет, проведенных в Афганистане, "но и не допустят повторения тех же ошибок в будущем".