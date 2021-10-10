В штате США жителей призвали использовать бутилированную воду из-за свинца в водопроводе

Власти штата Мичиган посоветовали жителям Бентон-Харборе использовать бутилированную воду для питья, приготовления пищи и чистки зубов из-за повышенного содержания свинца в водопроводной воде, сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Представители здравоохранения штата опубликовали предупреждение для города с населением 9 600 человек, расположенного примерно в 100 милях от Чикаго. Бутилированную воду также призывают использовать для мытья пищевых продуктов и смешивания детской смеси.

Официальные лица заявили, что Агентство по охране окружающей среды США (Environmental Protection Agency) расследует попадание свинца в водопроводную воду.

К настоящему времени в город было доставлено более 4500 ящиков бутилированной воды, и еще 15 500 ящиков будут доставлены в ближайшие дни на несколько распределительных пунктов. Предупреждение об использовании бутилированной воды появилось после того, как местные адвокаты и активисты подали 9 сентября петицию в Environmental Protection Agency (Агентство по охране окружающей среды США) с просьбой о вмешательстве на федеральном уровне.

В 2014 и 2015 годах штат переключил водоснабжение города на воду из реки Флинт. Позднее расследование показало, что в воде содержится большое количество свинца.