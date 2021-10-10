https://news.day.az/world/1389552.html Отель Трампа потерял $70 млн за время его президентства
Отель Трампа потерял $70 млн за время его президентства
Бывший президент США Дональд Трамп "сильно преувеличил" прибыльность своего отеля в Вашингтоне, свидетельствует расследование палаты представителей США по надзору и реформе. Об этом сообщает BBC News, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Отель Trump International потерял более $70 млн за время президентства Трампа, хотя сам он ранее утверждал, что за это время заработал не менее $150 млн. Из документов палаты представителей США по надзору и реформе следует, что экс-президент предоставлял правительству страны недостоверные сведения о финансовом положении своего отеля.
Организация Трампа называет отчет "ложным" и "вводящим в заблуждение".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре