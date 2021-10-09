Мировые цены на нефть растут

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость декабрьского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 0,54% и составила $82,39 за баррель, передает Day.Az со ссылкой на иностранные СМИ.

Стоимость барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в ноябре повысилась на 1,34% и составила $79,35.