https://news.day.az/world/1389566.html Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость декабрьского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 0,54% и составила $82,39 за баррель, передает Day.Az со ссылкой на иностранные СМИ.
Стоимость барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в ноябре повысилась на 1,34% и составила $79,35.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре