На Западе рассказали о способности России спасти Европу от газового кризиса

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Россия способна спасти Европу от газового кризиса. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет The Financial Times.

По его словам, если Москва сделает то, о чем говорил президент России Владимир Путин, и увеличит объемы поставок газа в европейские страны, это поможет смягчить энергетический кризис. "Я не говорю, что они это сделают, но если они этого захотят, у них есть все возможности для этого", - отметил Бирол.

Согласно оценке агентства, Россия может увеличить поставки в Европу примерно на 15 процентов от пиковых зимних значений. Исполнительный директор МЭА призвал Москву помочь европейским странам и доказать, что она является "надежным поставщиком".