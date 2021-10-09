Будет ли "Талибан" участвовать в саммите по Афганистану в Москве?

Движение "Талибан" пока не определилось, будет ли принимать участие во встрече по Афганистану в Москве 20 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, об этом рассказал представитель движения Билал Карими.

Приглашение талибам было отправлено, добавил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Тем временем талибы и американцы проведут свои переговоры в выходные в Катаре, в Дохе. Она станет первой с тех пор, как США вывели войска из Афганистана в конце августа.

Associated Press сообщает, что стороны обсудят борьбу с экстремистами в Афганистане и эвакуацию иностранных граждан и афганцев, которые работали с иностранными миссиями.

Между "Талибаном" и Вашингтоном действует соглашение от 2020 года. По нему талибы обязуются не контактировать с экстремистскими группировками и не помогать им.