https://news.day.az/world/1389668.html Коричневое небо: Над Сан-Паулу свирепствует песчаная буря - ВИДЕО
Коричневое небо: Над Сан-Паулу свирепствует песчаная буря - ВИДЕО
Песчаная буря накрыла бразильский штату Сан-Паулу. Небо окрасилось в оранжево-коричневый цвет, передает Day.Az со ссылкой на Вести. В некоторых городах буря повредила дома и повалила деревья.
Причина такого природного явления - крупнейшая за 90 лет засуха и сильные ветра. Кроме того из-за аномально высокой температуры высохли водохранилища гидроэлектростанций и пришлось запускать более дорогие теплоэлектростанции. А правительство Бразилии из-за дефицита воды повысило тарифы на электричество.
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