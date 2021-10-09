Коричневое небо: Над Сан-Паулу свирепствует песчаная буря

Песчаная буря накрыла бразильский штату Сан-Паулу. Небо окрасилось в оранжево-коричневый цвет, передает Day.Az со ссылкой на Вести. В некоторых городах буря повредила дома и повалила деревья.

Причина такого природного явления - крупнейшая за 90 лет засуха и сильные ветра. Кроме того из-за аномально высокой температуры высохли водохранилища гидроэлектростанций и пришлось запускать более дорогие теплоэлектростанции. А правительство Бразилии из-за дефицита воды повысило тарифы на электричество.