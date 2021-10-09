Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 600 тысяч человек

В Бразилии по официальным данным число жертв коронавирусной инфекции превысило 600 тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по числу умерших страна остаётся на втором месте в мире после Соединённых Штатов Америки.

Активисты устроили на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро мемориал, посвящённый жертвам пандемии. Они обвиняют бразильское руководство в некомпетентности и в неспособности справиться с кризисом.