https://news.day.az/world/1389689.html Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 600 тысяч человек - ВИДЕО
Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 600 тысяч человек - ВИДЕО
В Бразилии по официальным данным число жертв коронавирусной инфекции превысило 600 тысяч человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по числу умерших страна остаётся на втором месте в мире после Соединённых Штатов Америки.
Активисты устроили на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро мемориал, посвящённый жертвам пандемии. Они обвиняют бразильское руководство в некомпетентности и в неспособности справиться с кризисом.
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