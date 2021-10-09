ЕС осудил теракт на севере Афганистана

Евросоюз осудил теракт в мечети в Кундузе на севере Афганистана, жертвами которого стали около 100 человек, и призвал привлечь виновных к ответственности. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

"Виновные в трусливом нападении на мечеть в Кундузе должны быть преданы суду. Права и безопасность всех афганцев должны быть защищены независимо от их этнической и религиозной принадлежности. Продолжение террористических атак - это серьезное препятствие на пути к миру и стабильности в Афганистане", - написал он.

Около 100 человек погибли, десятки получили ранения в пятницу в результате мощного взрыва в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана. Нападение было совершено при большом скоплении людей, которые собрались на пятничную молитву. Согласно предварительным данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь внутри религиозного сооружения.

Член комиссии движения "Талибан" по культуре Мохаммад Джалал сообщил, что теракт был осуществлен боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство".