В Беларуси ввели обязательное ношение масок во всех общественных местах

В Беларуси с 9 октября вводят обязательное ношение масок во всех общественных местах. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Минздрав страны.

"С 9 октября наши граждане обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов", - заявил главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко.

Еще одно изменение - теперь в Беларуси определена ответственность физических лиц за нарушение карантинных правил. Ранее хоть ношение масок в магазинах и транспорте и было обязательным, но граждан за это не наказывали, ответственность возлагалась только на субъектов хозяйствования.

Контролировать соблюдение требований будет санитарно-эпидемиологическая служба совместно с МВД и Министерством транспорта

Тарасенко добавил, что нововведения связаны с тем, что во всех регионах республики и городе Минске наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19.