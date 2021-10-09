«Талибан» провел переговоры с делегацией США

Представители радикального исламистского движения "Талибан" провели в Катаре переговоры с делегацией американских дипломатов. Об этом пишет сообщает телеканал Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что переговоры в том числе касались вопросов реализации Дохийского соглашения между Вашингтоном и талибами, оказании гуманитарной помощи и эвакуации иностранцев и граждан Афганистана из страны. Стороны также обсудили возможность "открытия новой страницы" в отношениях своих стран.

Встреча талибов и американских дипломатов состоялась в Дохе впервые с момента вывода войск США с территории Афганистана. Переговоры продолжатся два дня, до воскресенья, 10 октября.