https://news.day.az/world/1389749.html Пожар в жилом здании в Баку
Пожар в жилом здании в Баку
В Хатаинском районе Баку на 2-м этаже пятиэтажного жилого здания в 2-комнатной квартире общей площадью 56 кв.м частично сгорели предметы домашнего обихода и кондиционер.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), остальная часть квартиры была защищена от огня.
В Шамахинском районе во время возгорания в 3-комнатномном доме общей площадью 135 кв.м сгорел потолок комнаты на площади 8 кв.м.
Остальная часть дома была защищена от огня.
Оба пожара были потушены подразделениями пожарной охраны.
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