Пожар в жилом здании в Баку

В Хатаинском районе Баку на 2-м этаже пятиэтажного жилого здания в 2-комнатной квартире общей площадью 56 кв.м частично сгорели предметы домашнего обихода и кондиционер.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), остальная часть квартиры была защищена от огня.

В Шамахинском районе во время возгорания в 3-комнатномном доме общей площадью 135 кв.м сгорел потолок комнаты на площади 8 кв.м.

Остальная часть дома была защищена от огня.

Оба пожара были потушены подразделениями пожарной охраны.