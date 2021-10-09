Президент Сербии назвал главную причину возникшего в Европе газового кризиса

Газовый кризис в Европе возник из-за того, что страны Евросоюза вовремя не заключили долгосрочные контракты на поставки из России. Об этом в субботу, 9 октября, заявил президент Сербии Александр Вучич, передают "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его мнению, это главная причина кризиса, возникшего сейчас в европейских странах. Он отметил, что это произошло прежде всего из-за введения углеродных пошлин и нехватки газа из-за того, что "китайцы весь сжиженный газ перенаправили на себя".

Кроме того, некоторые страны ЕС разрешали своей промышленности пользоваться газом "по самым низким ценам" во время пандемии COVID-19. Лидеры европейских стран считали, что так они добьются роста экономики, но в итоге все оказалось иначе. Вучич пояснил, что они активно брали газ, но не заключали договоры на долгий срок с Россией. В связи с этим Европа осталась без газа, а цены "подскочили" с 400 до 1,8 тысячи долларов.

При этом сербский лидер отметил, что цены на газ в ЕС сейчас невозможно назвать нормальными. В настоящее время Сербия ведет переговоры с Россией, чтобы добиться понижения стоимости на поставки природного газа, заключил он.