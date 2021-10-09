В Париже предъявили обвинения подозреваемым в подготовке атак на центры вакцинации

Французская юстиция предъявила четырем лицам официальные обвинения в подготовке нападений на центры вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил в субботу телеканал BFM со ссылкой на источник в судебных органах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, мужчины в возрасте от 43 до 69 лет, близкие к ультраправым организациям, были задержаны во вторник. В пятницу им предъявили обвинения в "подготовке насильственных действий в отношении центров вакцинации и ряда учреждений", уточнил источник.

Согласно его сведениям, трое мужчин были заключены в тюрьму, четвертый попросил отсрочки слушаний по его делу и был временно взят под стражу. По информации полиции, обвиняемые подозреваются также в принадлежности к ультраправым, представитель которых Реми Дайе регулярно выступает за совершение "народного государственного переворота" во Франции и ряде других стран.

Ранее МВД республики высказало обеспокоенность участившимися случаями нападения на центры вакцинации. В начале августа в Тулузе неизвестные выбили окна здания, где проходила иммунизация населения. Позже злоумышленники устроили погром в прививочном пункте в департаменте Изер. В июле хулиганы подожгли комплекс вакцинации от COVID-19 в департаменте Атлантические Пиренеи.