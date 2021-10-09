У берегов Фиджи произошло мощное землетрясение

Сейсмологи зафиксировали в субботу землетрясение магнитудой 6,7 возле архипелага Фиджи. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 731 км к юго-востоку от столицы Фиджи, города Сува с населением около 77,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 511 км.

Согласно информации Национального центра предупреждения о цунами США, угроза цунами не объявлялась.