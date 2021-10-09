В США нашли возможный источник коронавируса

Коронавирус мог эволюционировать из инфекции, обнаруженной у китайского шахтера, который заразился в 2012 году. Об этом сообщила газета Telegraph со слов ученых из США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Неизвестный вирус, который обнаружили у шахтеров в Ухане в 2012 году, может быть возможным источником пандемии COVID-19. В 2020 году он начал заражать людей после утечки из уханьской лаборатории. Исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм заявил, что вирусы могут проходить множество эволюционных стадий в теле одного человека.

"Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году", - заявил Латэм. По его словам, тогда эволюция неизвестного вируса до формы Sars-Cov-2 прошла за шесть месяцев, а спустя девять лет образцы попали за пределы лаборатории.

В 2012 году шахтеры в Ухане заболели болезнью, похожей на пневмонию, после контакта с пометом летучих мышей в одной из пещер. После этого уханьские ученые нашли в том же месте следы коронавируса летучих мышей RaTG13, который на 96 процентов схож с COVID-19.