В Иране запретили показывать по телевизору поедающих пиццу женщин

Вещательная компания исламской республики запретила показ по телевидению поедающих пиццу женщин. Об этом сообщает "Говорит Москва", передает Day.Az.

Также теперь в Иране рекомендуется отказаться от демонстрации видео, в которых девушки носят кожаные перчатки, едят бутерброды или пьют напитки красного цвета.

Кроме того, в телешоу нельзя показывать, как мужчины наливают чай женщинам на работе. Чтобы отфильтровать неугодный контент, представители вещательной компании будут отсматривать видеоролики, в которых женщины и мужчины находятся в домашней обстановке. Стриминговые сервисы, скорее всего, будут заниматься цензурой своего контента самостоятельно.