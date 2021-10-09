https://news.day.az/world/1389783.html В Иране запретили показывать по телевизору поедающих пиццу женщин
В Иране запретили показывать по телевизору поедающих пиццу женщин
Вещательная компания исламской республики запретила показ по телевидению поедающих пиццу женщин. Об этом сообщает "Говорит Москва", передает Day.Az.
Также теперь в Иране рекомендуется отказаться от демонстрации видео, в которых девушки носят кожаные перчатки, едят бутерброды или пьют напитки красного цвета.
Кроме того, в телешоу нельзя показывать, как мужчины наливают чай женщинам на работе. Чтобы отфильтровать неугодный контент, представители вещательной компании будут отсматривать видеоролики, в которых женщины и мужчины находятся в домашней обстановке. Стриминговые сервисы, скорее всего, будут заниматься цензурой своего контента самостоятельно.
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