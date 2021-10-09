Король Швеции назвал слишком быстрым снятие коронавирусных ограничений

Король Швеции Карл XVI Густав заметил, что снятие ограничений из-за COVID-19 в стране произошло слишком быстро. Об этом король заявил в интервью шведскому телеканалу TV4, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во время разговора с журналистом телеканала он заметил, что снимать коронавирусные ограничение в стране стали преждевременно. "Думаю, это произошло немного быстрее, чем должно быть", - заявил король.

"Нам еще нужно держаться. Это еще не конец, это будет продолжаться", - уточнил Карл XVI Густав и назвал пандемию коронавируса общей проблемой. В связи с ослаблением ограничений король Швеции призвал граждан быть осторожными. В свою очередь его супруга королева Сильвия призвала соотечественников вакцинироваться. "Прошу всех молодых людей сделать прививки. Защитите себя, защитите других", - почеркнула она.

По словам журналистов, король и королева, как и многие люди старше 70 лет, находятся на самоизоляции. В марте другие представители королевской семьи - шведская кронпринцесса Виктория и ее супруг принц Даниэль - заразились коронавирусом.