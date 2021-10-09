https://news.day.az/world/1389789.html В Санкт-Петербурге загорелась мансарда жилого дома - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге загорелась мансарда жилого дома - ВИДЕО
В Петроградском районе Санкт-Петербурга загорелась мансарда шестиэтажного жилого дома. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В 6-этажном жилом доме происходит горение мансарды на площади 800 кв.метров", - говорится в сообщении.
Сейчас в тушении возгорания участвует 18 единиц техники и 80 человек личного состава.
По данным "Фонтанки", пожар начался в бывшем доходном доме К. Г. Чубакова на набережной Карповки, который является объектом культурного наследия.
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