На выборах в Чехии победила оппозиционная коалиция «Вместе»

Коалиция "Вместе", в которую входят три либеральные партии и движения, выиграли парламентские выборы в Чехии. Об этом сообщает "Чешское ТВ", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Победителем парламентских выборов в Чехии стала коалиция "Вместе", состоящая из трех либеральных партий и движений. После подсчета итогов голосования на 99,9% избирательных участков коалиция "Вместе" набрала 27,7% голосов, их никто уже не сможет опередить", - говорится в сообщении.

Правящее центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша заняло второе место. Они отстали от оппозиции на 0,6%, набрав 27,1%. На третьем месте расположилась еще одна либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые", которая набрала 15,5%.