На сцене Большого театра в Москве погиб артист на глазах зрителей

В Большом театре одного из актеров убило упавшей декорацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, передает Day.Az.

"Декорация упала на сцене во время оперы и насмерть придавила актера", - сказал источник.

По его словам, инцидент произошел во время оперы "Садко". После случившегося представление было отменено.

Как передает телеканал "Рен ТВ", в результате происшествия погиб артист мимического ансамбля Евгений Кулеш.