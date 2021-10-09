https://news.day.az/world/1389796.html На сцене Большого театра в Москве погиб артист на глазах зрителей
На сцене Большого театра в Москве погиб артист на глазах зрителей
В Большом театре одного из актеров убило упавшей декорацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, передает Day.Az.
"Декорация упала на сцене во время оперы и насмерть придавила актера", - сказал источник.
По его словам, инцидент произошел во время оперы "Садко". После случившегося представление было отменено.
Как передает телеканал "Рен ТВ", в результате происшествия погиб артист мимического ансамбля Евгений Кулеш.
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