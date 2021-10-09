Лауреат Нобелевской премии предупредил об угрозе пробуждения опасных вирусов

Лауреат Нобелевской премии мира и советник генерального секретаря ООН Рае Квон Чунг предупредил, что в результате климатических изменений могут возродиться опасные вирусы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы можем ожидать новых вирусов, которые появятся в результате таяния льдов в Сибири, в Канаде, в зонах вечной мерзлоты. Мы не знаем, с какими из них мы столкнемся, какие вернутся к жизни", - сказал Чунг в ходе Всероссийского Фестиваля науки Nauka 0+.

Ранее профессор Ван Линьфа из американо-сингапурского медицинского университета Duke-NU рассказал, что коронавирус Sars-CoV-2 может вернуться от человека к животным и затем, после серии мутаций, снова перейти на человека уже как новейший коронавирус Sars-CoV-3. По его словам, это может вызвать новую пандемию.

В то же время немецкие и шведские учение пришли к выводу, что потепление климата на два градуса может изменить жизнь почти половины жителей Земли и привести к "эффекту домино" - ситуации, когда критически изменяется одно из природных звеньев, а вслед за этим меняются иные природные условия.