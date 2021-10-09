Охранник экс-президента Афганистана пообещал представить доказательства того, что Гани бежал с деньгами

Начальник охраны бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани Пираз Шарифи заявил, что у него есть доказательства того, что экс-лидер страны сбежал с сотнями миллионов долларов. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Шарифи, у него есть записи с камер дворца, которые доказывают, что президент бежал с государственными деньгами. Он намерен поделиться доказательствами хищения средств, если он сам сможет бежать из страны. Талибы разыскивают его, и он вынужден сейчас скрываться. За информацию о его местонахождении обещают 10 тысяч фунтов стерлингов (около 13,5 тысяч долларов).

Ранее местный телеканал 1TV сообщил, что Гани заранее готовил свой побег. Он проводил тренировочные мероприятия для отъезда за месяц до падения Кабула. При этом к вывозу из страны крупной суммы денег власти готовились не менее чем за неделю.