В аэропортах Москвы отменили десятки рейсов

Более 20 рейсов было отменено или задержано в столичных аэропортах в субботу, 9 октября, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты ссылаются на онлайн-табло московских аэровокзалов и сервис "Яндекс.Расписание". Согласно данным на 16:00 (17:00 по Баку), в аэропорту Домодедово было задержано три рейса, два - отменено. Во "Внуково" задержали семь рейсов, четыре - были отменены. В аэропорту Шереметьево задержали четыре рейса, а еще два - также отменили.

Причины срывов рейсов не сообщаются. Журналисты предположили, что в российской столице сохраняется влияние обширного антициклона.