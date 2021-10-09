Войска Эфиопии начали наступление против повстанцев Тыграя

Вооруженные силы Эфиопии начали крупное наступление на повстанческие отряды Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) в штате Амхара на севере страны. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас федеральные силы наносят в основном удары с воздуха, в том числе с использованием беспилотников, задействована также артиллерия, - приводит агентство слова члена исполнительного комитета НФОТ Гетачева Реды. - Мы удерживаем оборонительные позиции и готовы отразить атаки на всех направлениях". По его словам, крупные соединения правительственных войск замечены недалеко от границ штата Тыграй. Bloomberg подчеркивает, что проверить эти утверждения из независимых источников пока не удается.

Как передает агентство Reuters, удары ВВС Эфиопии по позициям НФОТ в Амхаре начались 7 октября и активизируются. Федеральные войска сосредоточены на трех направлениях: возле городов Вургесса и Вегель-Тена, а также в районе шоссе, связывающего штаты Амхара и Афар.

Согласно информации военных источников, целью первой фазы наступления федеральных сил Эфиопии является восстановление контроля над стратегически важными городами Лалибэла и Волдия. Вторая фаза предусматривает продвижение к административной границе штата Тыграй и освобождение от отрядов НФОТ городов Секота и Кобо. Одновременно поступают сообщения о начавшихся в ночь на субботу боях в районе города Дэссе, который занимает ключевое положение на автостраде, соединяющей Амхару и Афар.

В июле силы Тыграя начали операцию против федеральных войск, перейдя на территорию соседних штатов Амхара и Афар. Повстанцы смогли в первые три недели наступления перерезать ряд транспортных магистралей и взять под контроль несколько городов. Однако в начале августа правительственные части при поддержке ополчения Амхары и спецподразделений Афара начали контрнаступление, добившись успеха на нескольких направлениях. К сентябрю им удалось вернуть контроль над большей частью городов и стратегически важных поселков.

Новое наступление федеральных сил началось спустя трое суток после переизбрания Абия Ахмеда премьер-министром Эфиопии на второй срок. Возглавляемая им коалиция "Процветание" одержала уверенную победу на парламентских выборах. Новый кабинет министров страны был приведен к присяге 6 октября.