США обсудят с талибами в Катаре выезд из Афганистана сотрудничавших с ними афганцев

Сотрудники Госдепартамента США планируют обсудить с радикальным движением "Талибан" на проходящих в столице Катара Дохе переговорах вопросы обеспечения безопасного выезда из Афганистана оставшихся там американцев, а также афганцев и иностранцев, которые сотрудничали с Вашингтоном. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На нашей встрече с "Талибаном" особое место будет уделено безопасному выезду наших граждан из Кабула. Мы также постараемся обсудить с талибами безопасный выезд иностранцев и афганцев", - приводит телеканал слова представителя американского внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что Вашингтон "призовет "Талибан" уважать права всех афганцев, включая женщин", добавив, что радикалы "должны обеспечить гуманитарным миссиям доступ к тем, кто нуждается в помощи", а также "не должны позволять террористам использовать афганскую территорию".

Ранее Амир Хан Моттаки, который был назначен "Талибаном" на должность главы МИД во временном правительстве Афганистана, заявил телеканалу Al Jazeera о том, что в Дохе уже начались переговоры между радикалами и американскими дипломатами, первые с момента вывода ВС США с афганской территории. По его словам, в процессе диалога, который будет продолжаться в течение субботы и воскресенья, талибы уделят особое внимание вопросу поставок гуманитарной помощи, уважения суверенитета Афганистана и невмешательства в его внутренние дела, настаивая при этом на необходимости "открыть новую страницу в отношениях между Кабулом и Вашингтоном".

По данным газеты The Washington Post, с 17 августа в Соединенные Штаты были эвакуированы более 60 тыс. афганцев из числа тех, кто оказывал в свое время различную помощь американским войскам. Представители вашингтонской администрации ранее заявили, что намерены разместить в США порядка 95 тыс. афганцев.