В США "гаванский синдром" все больше связывают с иностранным государством

Американские власти все больше склоняются к выводу, что так называемый гаванский синдром у ряда американских госслужащих является следствием применения "направленной энергии", в Вашингтоне полагают, что за этим может стоять иностранное государство. Об этом сообщила в пятницу газета Politico, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Издание ссылается на нескольких членов Конгресса, получающих регулярные разведбрифинги в администрации США. "Законодатели <...> верят все больше, что Россия или другое враждебно настроенное иностранное правительство стоит за предполагаемыми атаками", - пишет Politico. Как признает газета, "[у Вашингтона] по-прежнему нет неопровержимых доказательств, связывающих инциденты с Москвой".

Politico также отмечает, что в последнее время Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома чаще посвящает "гаванскому синдрому" встречи на высоком уровне, что, по мнению газеты, является признаком активизации расследования. "Надеюсь, мы добьемся некоторого прогресса, потому что проблема усугубляется. <...> Это случилось не в прошлом, это происходило и продолжает происходить", - констатировал заместитель председателя специального комитета по разведке Сената Конгресса США Марко Рубио (республиканец от штата Флорида).

В свою очередь неназванный представитель вашингтонской администрации заявил изданию, что американское разведсообщество "активно изучает ряд гипотез, однако пока не установило причины этих инцидентов или ответственных за них". "Мы полны решимости добраться до сути как можно скорее", - подчеркнул источник.

Как уточняет газета, директор ЦРУ Уильям Бернс и законодатели, знакомые с ходом расследования, публично высказываясь о причинах "гаванского синдрома", обычно используют термин "атаки", однако ряд должностных лиц скептически относится к такой трактовке, а некоторые известные неврологи называют ее неправдоподобной. При этом члены спецкомитета по разведке Сената, которых разведсообщество информирует о ходе расследования, утверждают, будто последние сведения доказывают неправоту скептиков. Сами сенаторы все чаще называют причиной "гаванского синдрома" так называемые атаки с применением направленной энергии. "Мне кажется, это шарлатанство", - заявил Рубио о тех, кто полагает, что симптомы синдрома носят психосоматический характер.

"Акустические атаки"

Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 американских дипломатов. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали сократить на 15 человек численность дипломатической миссии Кубы в Вашингтоне.

Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты предположили, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

В последующие годы появились сообщения о том, что данному воздействию подвергались госслужащие США в ряде других стран. У некоторых из этих людей якобы были выявлены симптомы, которые в США называют "гаванским синдромом". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в 2017 году назвала абсурдом попытки увидеть заинтересованность Москвы в таких инцидентах на Кубе. Российское внешнеполитическое ведомство ранее в этом году также подвергало критике ряд публикаций в западных СМИ о якобы имевшей место причастности РФ к предполагаемым случаям "гаванского синдрома" у американских дипломатов в Вене и Берлине.

Директор ЦРУ Уильям Бернс признал в интервью американскому Национальному общественному радио 22 июля, что причина недомоганий, названных "гаванским синдромом", не установлена. При этом он не исключил причастности России к предположительно имевшим место атакам на сотрудников разведки и госслужащих США. Как сообщила в конце сентября в статье об отзыве резидента ЦРУ из Вены газета The Washington Post, Федеральное бюро расследований США пришло к заключению о том, что данное недомогание имеет психическое, а не физическое происхождение.