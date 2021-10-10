В Чечне введут QR-коды для посещения ресторанов, ТРЦ и магазинов

Дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации введут в Чечне с 11 октября. В частности, для входа в организации и общественные места будет необходим QR-код. Соответствующий документ подписал руководитель регионального оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 Вахит Усмаев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и новой коронавирусной инфекцией, оперштаб ЧР по борьбе с коронавирусом вводит ограничения на территории ЧР. С 11 октября 2021 года вход граждан во все организации и общественные места (транспорт, торговые точки, культурно-развлекательные центры, места общественного питания) будет разрешен только при наличии QR-кодов или бумажных сертификатов о вакцинации против ковида, либо справки о перенесенном коронавирусе за последние 6 месяцев", - говорится в документе.

Кроме того, вводится масочный режим в общественных местах. Также в регионе усилены мероприятия по контролю за соблюдением гражданами самоизоляции в течение 14 дней со дня установления контакта с заболевшим, либо получения положительного результата ПЦР-анализа на СОVІD-19.

"Наполняемость театров, кинотеатров, концертных, спортивных мероприятий и др. допускается не более 50% от общей вместимости и при одновременном присутствии на мероприятии не более 500 человек. Ввести режим обязательной самоизоляции граждан 65 лет и старше, не имеющих сведений о проведенной вакцинации против COVID-19 и не переболевших в течение последних 6 месяцев, за исключением посещения медицинских организаций", - говорится в письме.

В Чечне выявили 23 239 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 21 591 человек, 630 умерли. Более 650 тыс. жителей региона сделали прививку от коронавируса, план по иммунизации выполнен на 87%. Всего же для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо вакцинировать 757 594 человека.