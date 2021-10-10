Депутат парламента Египта осужден на пожизненное заключение

Бывший депутат парламента Египта приговорен к пожизненному заключению за коррупцию в сфере недвижимости и строительства. Такое решение принял в субботу Уголовный суд Александрии. Об этом сообщает издание Al Shorouk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На пожизненное заключение осуждены еще двое членов преступной группы, включая специалиста по правовым вопросам губернаторства Александрии. Еще один чиновник получил 15 лет тюрьмы. Остальные обвиняемые, а всего по делу проходило 16 человек, приговорены к различным срокам заключения.

Следствие, продолжавшееся больше года, установило, что ответчики получили от одного из подрядчиков крупную сумму денег за снос ветхого жилья. За взятку должностному лицу в подлежащий сносу фонд было незаконно включено еще одно здание по соседству. Расследование показало, что депутат парламента косвенно участвовал в коррупционной схеме и получал процент от общей суммы.